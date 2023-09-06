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Сибирская язва в Акмолинской области: число зараженных увеличилось

Сегодня, 12:13
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atpress.kz Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: atpress.kz

В Акмолинской области зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву. В области ведется ликвидация очага заражения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения.

По информации ведомства, в Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (13 чел.) и Есильском (2 чел.) районах.  Все заболевшие являются работниками ТОО "Ушкарасу", расположенного в селе Ушкарасу, Жаркаинского района Акмолинской области.

По состоянию на 4 сентября 2023 года все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ г. Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом "сибирская язва". Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 с лаб. подтвержденными, 5 с клиническими).

"Состояние больных средней степени тяжести, получают соответствующее лечение. Выявлено 35 контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением. Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в минздраве, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы.

"Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция. Создан штаб под руководством заместителя акима области. Решением штаба с 31 августа объявлен карантин на территории села Ушкарасу. Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг. мяса. Мясо за пределы региона не вывезено", - добавили в министерстве.

Ведется работа по ликвидации очага заражения. Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются.

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