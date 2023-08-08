Школьника насмерть придавило футбольными воротами в Астане
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
98Фото: pexels.com / иллюстративное
В Астане на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм ребёнок скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Об этом сообщили в управлении образования Астаны.
"На территории школы №10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении ведомства.
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