Шесть тайников с оружием обнаружили в Жамбылской области

Тайники с оружием в шести разных местах выявили за сутки в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За дежурные сутки сразу на нескольких улицах областного центра обнаружены полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами. Изъяты боевой пистолет ПСМ, похищенный со склада департамента полиции, одноствольные гладкоствольные охотничьи ружья ТОЗ-Б и ИЖ-18, двуствольное охотничье ружьё, 148 патронов различного калибра и специальные средства", - сообщили в полиции.

В ряде районов выявлены арсеналы оружия в местах, отдалённых от населенных пунктов. Среди найденного - двуствольная винтовка, обрезы одноствольных охотничьих ружей ИЖ-17 и ИЖ-27, пневматический и травматический пистолеты, спортивный револьвер-пистолет, а также 94 патрона различного калибра.

По фактам начаты досудебные расследования по частям 3 и 4 статьи 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”. Назначены экспертизы.



