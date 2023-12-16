Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон провели финальную дуэль взглядов в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе состоялись церемония взвешивания и финальные стердауны участников турнира UFC 296, в главном карде которого пройдет бой полусреднего веса между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Номад" и "Вандербой" успешно сделали вес, уложившись в лимит дивизиона — оба показали на весах 77,56 килограммов.

После взвешивания оппоненты встретились лицом к лицу в финальной дуэли взглядов.

Напомним, что в главном бою турнира пройдет титульное противостояние в полусредней категории — действующий чемпион Леон Эдвардс сразится с претендентом Колби Ковингтоном.