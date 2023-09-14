Шахта обвалилась на рабочих в Турции
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
129Фото: az.sputniknews.ru
При обвале шахты на севере Турции погиб один рабочий, три человека пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на aa.com.
По информации министерства энергетики и природных ресурсов Турции, под завалами шахты в провинции Зонгулдак оказались четыре шахтера. В результате, погиб один рабочий, еще троих пострадавших удалось спасти.
Инцидент произошел в районе Эрегли на предприятии компании Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медики, а также губернатор региона Осман Хаджибекташоглу.
По его словам, на момент обрушения на шахте работали 280 человек.
"На данный момент нет ситуации, которая поставила бы под угрозу всю шахту", - сказал губернатор.
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