Шахта обвалилась на рабочих в Турции

При обвале шахты на севере Турции погиб один рабочий, три человека пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на aa.com.

По информации министерства энергетики и природных ресурсов Турции, под завалами шахты в провинции Зонгулдак оказались четыре шахтера. В результате, погиб один рабочий, еще троих пострадавших удалось спасти.

Инцидент произошел в районе Эрегли на предприятии компании Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медики, а также губернатор региона Осман Хаджибекташоглу.

По его словам, на момент обрушения на шахте работали 280 человек.