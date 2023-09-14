  • 14 Сентября, 13:39
  • BAIGENEWS

Шахта обвалилась на рабочих в Турции

Сегодня, 12:55
АВТОР
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az.sputniknews.ru Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: az.sputniknews.ru

При обвале шахты на севере Турции погиб один рабочий, три человека пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на aa.com.

По информации министерства энергетики и природных ресурсов Турции, под завалами шахты в провинции Зонгулдак оказались четыре шахтера. В результате, погиб один рабочий, еще троих пострадавших удалось спасти.

Инцидент произошел в районе Эрегли на предприятии компании Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медики, а также губернатор региона Осман Хаджибекташоглу.

По его словам, на момент обрушения на шахте работали 280 человек.

"На данный момент нет ситуации, которая поставила бы под угрозу всю шахту", - сказал губернатор.

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