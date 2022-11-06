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Сгоревшую детскую базу по зимним видам спорта пытаются возродить в ВКО
В начале октября Казахстан из-за сильного пожара в ВКО потерял единственную в стране базу для подготовки детей по фристайлу-могулу и сноуборду.
Восстанавливать детскую тренировочную базу специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта в Восточно-Казахстанской области начали в буквальном смысле всем миром, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Кузница чемпионов и призёров" — так без преувеличения можно назвать базу, которой не стало 9 октября в результате пожара в горной местности в ВКО. На объекте тренировались дети сразу по трём видам спорта – фристайлу-могулу, сноуборду и горнолыжному спорту. Свои первые шаги в спорте именно здесь делали многократные призёры разных кубков и чемпионатов Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Анастасия Городко, Павел Колмаков и другие прославленные спортсмены.
Без преувеличения можно сказать, что этот уникальный объект, именуемый также "Согра 9 км" — результат работы неравнодушных тренеров, которые буквально своими руками создавали его по крупицам на протяжении последних 30 лет. База была для всей дружной семьи фристайла, сноуборда и горнолыжного спорта как второй дом, спортсмены и тренеры не просто здесь тренировались, но и регулярно проводили субботники, сами косили траву.
Пожар вмиг уничтожил то, что было нажито годами. Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина рассказал, что наблюдать за последствиями этого происшествия без слёз было невозможно.
"Просто не осталось ничего. Сгорело всё — две канатные дороги, экипировка. 200 занимающихся здесь детей остались без лыж, ботинок, стартовой формы, мест переодевания (шесть контейнеров). Уничтожен склад с оборудованием для трасс, техника, снегоходы, вся инфраструктура, электростолбы просто скосило как будто. И это прямо перед началом сезона, что поставило нас всех в тупик. А ведь детям уже через месяц нужно стоять на лыжах", — призналась Круглыхина.
Фото предоставлено тренерами по фристайл-могулу
Восстановить всем миром
По предварительным оценкам, сумма ущерба оценивается примерно в 180 миллионов тенге. После пожара директор школы Юрий Бекетов вместе с тренерами, родителями и старшими спортсменами начали ставить столбы, чтобы подключить канатную дорогу, заказали за счёт бюджета школы бугеля, пульт для канатной дороги, сколотили в буквальном смысле из того, что было, а также нашли небольшое помещение для оператора канатной дороги.
Экипировку для юных спортсменов собирают в буквальном смысле с миру по нитке.
"Часть своих вещей и инвентаря прошлого сезона я передаю нашим детям. Некоторые из них остались без элементарного — очки, шлем, а это немаловажно для безопасности", — рассказала Юлия Галышева.
Также есть договоренность о закупе б/у экипировки, но, чтобы её оплатить для всех занимающихся детей в трёх видах спорта, нужно около 56 миллионов тенге.
"Обратились, конечно же, в федерацию. Там написали письмо на имя акима ВКО Даниала Ахметова. Глава региона ответил, что держит ситуацию на контроле и со своей стороны при первой же возможности окажет поддержку", — сказала Елена Круглыхина.
На наш запрос Комитет физкультуры и спорта МКС РК ответил, что в соответствии со статьёй 8 Закона РК "О физической культуре и спорте" создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц по месту жительства и в местах их массового отдыха относится к компетенции местных исполнительных органов. Кроме того, в соответствии со статьей 151 Бюджетного кодекса РК по уровню значимости решаемых задач, бюджетные инвестиционные проекты подразделяются на республиканские и местные.
"Балансосодержателем данного проекта является местный исполнительный орган, поэтому восстановление данного объекта считаем возможным осуществить за счёт средств местного бюджета либо за счёт других источников, не запрещённых законодательством. Согласно информации управления физической культуры и спорта ВКО, на сегодняшний день акимат региона активно ведёт переговоры с предприятиями области по решению восстановления объекта, оборудования и приобретения инвентаря за счёт частных инвестиций", — сообщили в Комитете.
Школе сейчас нужна любая помощь. Крупная металлургическая компания, крупный производитель цинка, свинца, меди и драгоценных металлов, подписавшая договор на реконструкцию данной базы ещё летом до пожара, сейчас получила просьбу от школы о материальной помощи в виде хотя бы временных вагонов, где дети могут переодеваться зимой. Ответ от компании ждут с большим нетерпением.
О случившемся узнали в других странах. Юлия Галышева рассказала, что получила немало писем поддержки от FIS и коллег из сборных других стран. Некоторые из них, несмотря на скорое начало сезона, смогли выделить из своих запасов экипировку для казахстанских детей.
"Свою помощь направила сборная США. Буквально на днях в Усть-Каменогорск уже прибудет партия лыж, мы передадим это детям и их тренерам", — поведала Галышева.
Она не сомневается, что местные компании очень скоро подключатся и помогут построить раздевалки с помощью родителей, как в принципе это было и раньше. А тренерский штаб сборной говорит, что фристайл-могул в скором времени должен принести Казахстану ещё больше наград и славы, чем ранее.
"В этом году пришла прекрасная новость от Международного олимпийского комитета о том, что в программу зимних Олимпийских игр включена ещё одна дисциплина нашего вида спорта — параллельный могул. Кроме того, в программу юношеских Зимних Олимпийских Игр-2024 в Корее также включён могул. Мы сформировали сборную юниоров, возглавил её как тренер наш Дмитрий Рейхерд. Когда выйдет этот материал, наши юниоры и юноши будут уже на соревнованиях в Австрии, как мы их туда собирали после пожара отдельная история. Мы знаем, что спорт — для сильных людей и энтузиастов, и мы не унываем", — заключила Е. Круглыхина.
Сейчас дети тренируются в легкоатлетическом манеже имени Ольги Рыпаковой, где уже четыре года у них есть свой уголок. Супруг легкоатлетки Денис Рыпаков в бытность директором комплекса выделил фристайлистам место для проведения тренировочных сборов. Вначале взрослая сборная по могулу занималась здесь на снарядах, потом за ними пришли дети из фристайла, а также сноубордисты и горнолыжники.
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