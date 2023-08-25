  • 25 Августа, 03:05
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Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау

Сегодня, 02:45
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 02:45
Сегодня, 02:45
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Фото: polisia.kz

Кражу сейфа с 30 миллионами тенге из автосалона раскрыли полицейские Кокшетау в дежурные сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 августа в полицию Кокшетау с заявлением о хищении крупной суммы денег обратился директор одного из местных автосалонов. По словам бизнесмена, накануне вечером неизвестные лица проникли в кабинет бухгалтерии и похитили сейф, в котором находились деньги и документация. Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по статье 188 часть 3 УК РК "Кража".

Для раскрытия преступления создали спецгруппу из числа сотрудников криминальной полиции и следствия, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, проверили сотрудников и клиентов автосалона, изучили данные видеокамер, установленных как в помещении, так и по внешнему периметру. В итоге за дежурные сутки установили и задержали подозреваемого - 26-летнего менеджера.

При допросе задержанный рассказал, что после рабочего дня, предварительно отключив все видеокамеры, вскрыл дверь в кабинет бухгалтера и похитил металлический сейф. Позже мужчина сумел разрезать сейф и достать оттуда часть денег, из которых 22,8 миллиона тенге перевёл на свой банковский счет, еще четыре миллиона тенге спрятал. В ходе следственных мероприятий полицейские произведели выемку похищенных денег и сейфа. В общей сложности сумма составила порядка 30 миллионов тенге. В настоящее время расследование продолжается, уточняются все обстоятельства преступления.

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