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Сенат освободил от должности судью Верховного Суда Республики Казахстан Токмурзину Дану Айтмаганбетовну в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Представление главы государства об освобождении Даны Токмурзиной от должности судьи Верховного суда озвучил председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

"Дана Айтмаганбетова была избрана судьей Верховного суда из числа квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт в сфере налогового, таможенного и предпринимательского права. Избрание Токмурзиной судьей Верховного суда было связано с созданием нового для Республики института административной юстиции, образования специализированных административных судов, в том числе судебной коллегии по административным делам в Верховном суде", - сказал председатель.

По его словам, за почти два года в Верховном суде Дана Айтмаганбетовна активно участвовала в формировании системы административной юстиции и судебной практики по административным делам. В настоящее время Токмурзиной принято решение вернуться в корпоративный сектор.

Депутаты сената проголосовали за освобождение от должности.