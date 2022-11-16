Семь детсадов строят в Акмолинской области

В Акмолинской области продолжается строительство семи детских садов. Новые здания дошкольных учреждений возводят в пристоличной зоне и Кокшетау. Также в регионе строят 15 школ. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя облуправления образования Валерий Гамазов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В регионе функционируют 606 дошкольных организаций – 259 детских садов и 347 мини-центров. В этом году планировалось создание 1 240 новых мест в дошкольных учреждениях – открытие шести новых садов и расширение семи существующих.

"Открыто 14 дошкольных организаций на 1 115 мест и расширено 13 на 278 места, восемь переведены в ясли-сады. Всего создано 1 393 новых мест", – сообщил Валерий Гамазов.

Продолжается строительство семи детских садов на 1 706 мест.

"В частности, это на 140 мест в селе Тонкерис Шортандинского района; по 280 мест в Караоткель и Коянды Целиноградского района; на 280 мест в городе Косшы, с аналогичной мощностью – сад для детей с нарушением речи в Кокшетау и посёлке Нурлы Кош села Красный Яр, на 166 мест для маломобильных групп в областном центре", – уточнил заместитель руководителя управления образования.

В регионе также продолжают строить новые школы – для решения проблемы трёхсменного обучения и дефицита ученических мест. В этом году продолжается возведение 15 объектов среднего образования. 1 сентября ввели в эксплуатацию школу на 1200 мест в Косшы, открыли частную школу (на 100 мест) в Кокшетау.

"До конца года управлением строительства планируется сдать в эксплуатацию ещё пять школ: на 1200 мест в Косшы, на 120 в селе Отемис Целиноградского района, на 300 мест в селе Жибек-жолы Аршалынского района, на 392 – учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау, дополнительный учебный корпус к школе №4 в городе Акколь", – дополнил спикер.

Продолжается, в соответствии с Национальным проектом, поэтапная модернизация сельских школ. В этом году для 94 школ из средств бюджета на проведение в них капитальных и текущих ремонтов, закуп кабинетов новой модификации, обновление школьной мебели, покупку художественной литературы, обеспечение безопасности направлено 1,8 миллиарда тенге.

В целом, уточнил Гамазов, в 2022 году на проведение капитальных ремонтов в 11 школах выделено 1,6 миллиарда тенге. Текущий ремонт проведен в 58 организациях образования на сумму более 632 миллионов тенге.

Продолжается работа по обновлению парка школьных автобусов. В этом году он пополнится в рамках заключенного лизингового соглашения на 65 автобусов, 31 из которых уже поставлен в средние учебные заведения области.

Движется работа по цифровизации системы образования.

"На сегодня в школах области имеется свыше 45 тысяч единиц компьютерной техники. Все школы имеют доступ к скоростному Интернету. У шести организаций скорость Интернета от 4 до 8 Мбит/с, в 536 школах скорость интернета 8 Мбит/с и выше. В этом году увеличена скорость Интернета свыше 8 Мбит/с еще в 52 школах", – отметил заместитель руководителя ведомства.

206 школ области оснащены кабинетами робототехники. В учебном процессе широко используются различные цифровые образовательные ресурсы.

Напомним, в 542 школах области обучаются более 135 тысячи ребят. Также функционируют пять специализированных школ-интернатов для одарённых детей с охватом 1 291 учащийся.

В прошлом учебном году школы окончили 4 617 выпускников, около 3,5 тысячи из них поступили в вузы.