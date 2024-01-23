Сборная Казахстана по хоккею вырвалась в полуфинал юношеской Олимпиады в Канвоне

Сборная Казахстана по хоккею 3×3 провела свой второй матч за день на юношеской Олимпиаде в Канвоне (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками казахстанских хоккеистов стала Великобритания. Подопечные Рамазана Кайдарова одержали победу со счетом 22:13. Таким образом, они вышли в полуфинал, где сыграют против Латвии 24 января. В параллельном полуфинале встретятся Австрия и Дания.

В первом матче игрового дня Казахстан не оставил шансов Испании (14:4), а накануне крупно обыграл аутсайдеров из Китайского Тайбэя (14:2).