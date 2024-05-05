Сборная Казахстана по артистическому плаванию завоевала бронзу в Париже

Команда Казахстана по артистическому плаванию стала третьей на этапе Кубка мира в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанки показали третий результат в соревнованиях среди команд в произвольной программе.

Казахстан завоевал "бронзу" с результатом 253.6353 балла. На первом расположилась Япония - 323.3207. Канада отметилась "серебром" - 297.5853.

Добавим, что днем ранее Наргиза Болатова и Эдуард Ким стали первыми среди смешанных дуэтов.