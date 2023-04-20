Самая мощная ракета в истории взорвалась сразу после запуска

Фото: youtube.com

Первый испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты Starship в Техасе обернулся взрывом через три минуты после старта, передаёт BaigeNews.kz.

Запуск с космодрома в Бока-Чика осуществила принадлежащая Илону Маску компания SpaceX.

Через несколько минут после старта ракета закрутилась, и произошёл взрыв. Все это видно в трансляции, которую вела компания.

Starship состояла из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находился на вершине ракеты.

Ракету планируют использовать для доставки людей и грузов на орбиту, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс.