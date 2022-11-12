С отремонтированного причала нефтепровода КТК началась отгрузка нефти

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Компания "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) сообщила об окончании ремонта на первом выносном причальном устройстве морского терминала в Новороссийске. Там заменили танк плавучести, началась погрузка нефти, передаёт BaigeNews.kz.

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Ранее премьер-министр Казахстана назвал сроки завершения ремонтных работ на КТК.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК — консорциум международных компаний. Доля в 19 процентов принадлежит АО НК "КазМунайГаз". Недавно Фонд "Самрук-Қазына" сообщал о начале IPO.