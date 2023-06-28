Рыбакиной предрекли сильнейшее давление на Уимблдоне

Бывшая восьмая ракетка мира австралийская теннисистка Алисия Молик высказалась о предстоящем выступлении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhapmpionat.com.

"На Рыбакину будет обращено пристальное внимание, поэтому всё будет зависеть от того, как она со всем этим справится. Она действующая чемпионка, поэтому требования к ней со стороны СМИ и общественности повышенные. Возможно, это её только подстегнёт. На турнире Елена будет испытывать сильное давление. Я бы даже сказала, сильнейшее. Посмотрим, сможет ли она с этим совладать", — приводит слова Молик Australian Open.