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Сегодня, 22:59
135
135Фото: ktf.kz
Рыбакина вышла во второй круг турнира в Берлине
Третья ракетка мира Елена Рыбакина успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Германии, обыграв в матче первого круга российскую теннисистку Полину Кудерметову (139-я в рейтинге WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.
Игра завершилась уверенной победой казахстанки в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность встречи составила один час и восемь минут.
На счету Рыбакиной девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 11.
Полина в марте выиграла в Астане турнир серии ITF W 40.
В матче второго раунда соревнований в Берлине Рыбакина сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.
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