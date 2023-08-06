Рыбакина сыграла с чемпионкой Уимблдона-2023
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
162Фото: sports.kz
Лучшая казахстанская теннисистка и третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана продолжает подготовку к турниру категории WTA 1000 в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира в Монреале
Накануне, 5 августа, казахстанка провела тренировку в Монреале с чемпионкой Уимблдонского турнира-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Видео тренировочный игры теннисисток можно посмотреть ниже.
"Хардовый" турнир Canadian Open пройдет с 7 по 13 августа и станет для Елены Рыбакиной первым состязанием после Уимблдона-2023, где она не сумела защитить свой титул, уступив в четвертьфинале тунисской спортсменке Онс Жабер.
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