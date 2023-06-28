Рыбакина и Бублик узнали свои номера посева на Уимблдоне

Фото: instagram.com/lenarybakina, instagram.com/bublik

Опубликованы официальные списки сеяных теннисистов Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.com.

Среди женщин возглавили посев первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко: это означает, что сыграть друг с другом они смогут, только если доберутся до финала соревнований.

Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в посеве третья, прошлогодняя финалистка, туниска Онс Жабер — шестая. 16-й по посеву стала финалистка "Ролан Гаррос" в 2023 году чешка Каролина Мухова, а замыкают список из 32 сеяных игроков Петра Мартич (Хорватия, 30), Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет, 31) и Мари Боузкова (Чехия, 32).

Мужскую таблицу возглавили испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, что означает, что их личный матч возможен только в финале турнира.

Впервые сеяным турниров "Большого шлема" стал казахстанец Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле: он стал 24 по посеву.

Замыкают списки 32 игроков посева голландец Таллон Грикспор (29), аргентинец Томас Мартин Этчеверри (30), австралиец, финалист Уимблдона в 2022 году Ник Кирьос (31) и испанец Алехандро Давилович-Фокина (32).

Соревнования в основной сетке Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля.