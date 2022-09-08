Российский фигурист собрался выступать за Казахстан

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Российский призер чемпионата мира по фигурному катанию Роман Савосин планирует сменить спортивное гражданство на казахстанское, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

22-летний спортсмен и его команда в настоящее время ведут переговоры о переходе в сборную Казахстана. Для этого ему потребуется релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На данный момент никаких документов не оформлено.

В составе сборной России Савосин стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года, он также участвовал в этапах взрослой и юниорской серии Гран-при и в международных турнирах категории "Б".

Фигурист тренируется под руководством Алексея Четверухина.