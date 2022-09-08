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Global Look Press Сегодня, 02:05
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Фото: Global Look Press

Российский фигурист собрался выступать за Казахстан

Российский призер чемпионата мира по фигурному катанию Роман Савосин планирует сменить спортивное гражданство на казахстанское, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

22-летний спортсмен и его команда в настоящее время ведут переговоры о переходе в сборную Казахстана. Для этого ему потребуется релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На данный момент никаких документов не оформлено.

В составе сборной России Савосин стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года, он также участвовал в этапах взрослой и юниорской серии Гран-при и в международных турнирах категории "Б".

Фигурист тренируется под руководством Алексея Четверухина. 

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#спорт #Фигурное катание #Россия #Казахстан
Сегодня, 02:05
20
Журналист

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