Рогов встретился с главой представительства ООН по делам беженцев в ЦА

В министерстве иностранных дел РК состоялась встреча Председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Игоря Рогова с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Хансом Шоддером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как отметили в МИД РК, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области сокращения безгражданства, оказания защиты и гуманитарной помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам, а также лицам без гражданств.

По информации ведомства, Шоддер высоко оценил взаимодействие Правительства РК с УВКБ в решении и предотвращении безгражданства.

"Дипломат также поделился анализом законодательства РК по сокращению безгражданства и поинтересовался о возможности ратификации Казахстаном Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства и Конвенции 1954 г. В свою очередь Рогов сообщил, что вопрос о ратификации указанных Конвенций в настоящее время изучается профильными государственными органами", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы по проведению совместных мероприятий в текущем году, приуроченных к 75-летию Всемирной декларации прав человека.

В заключение стороны подтвердили свое намерение продолжить плодотворное сотрудничество между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев по всем интересующим вопросам.