Родственники бывшего директора фиктивно работали в Центре адаптации Актау

В учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты, оказывающие медико-социальные услуги для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов прокуроры выявили массу нарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Прокуратура Актау провела проверки в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты, оказывающие медико-социальные услуги для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов.

Сотрудники надзорного органа выявили нарушения в сферах пожарной безопасности, трудового законодательства, социальной защиты и в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

Также ими был установлен факт хищения бюджетных средств. Прокуроры обнаружили, что в 2022 году в областной центр адаптации несовершеннолетних были фиктивно трудоустроены родственники уже бывшего директора центра. Не работая, они получали ежемесячно зарплату, им выплачивали премии. Всего на их расчётные счета перечислено 2,6 миллиона тенге.

Прокуроры начали досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса РК в отношении бывшего директора центра.

Материалы для расследования переданы в департамент Агентства по противодействию коррупции Мангистауской области.

По всем остальным выявленным нарушениям внесены акты надзора, составлены семь административных материалов в отношении директоров двух учреждений.