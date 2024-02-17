Республиканские трассы закрыты в 11 областях Казахстана



"КазАвтоЖол" обновил список республиканских дорог, где из-за непогоды введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 22:00 17 февраля закрыты 28 участков трасс в 11 областях страны. Причиной стали снег, метель, ветер, ограничение видимости.

Область Абай

"Омск-Майкапшагай" — от Семея до села Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), от села Калбатау до села Богас (для всех видов), от села Бугаз до границы с ВКО (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями закрыты трассы:

"Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" — от Аягуз до села Бугаз;

"Алматы-Усть-Каменогорск" — от границы Жетысуской области до границы ВКО;

"Таскескен-Бахты" — от села Таскескен до села Урджар;

"Усть-Каменогорск-Семей" — от Семея до границы с ВКО.

Акмолинская область

Из-за понижения температуры воздуха запрещено движение для дизельного вида автотранспорта:

"Екатеринбург–Алматы" — от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;

"Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" — от села Кабанбай батыра до границы Карагандинской области.

Алматинская область

"Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

"Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область

"Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" — от посёлка Белоусовка до Риддера (для грузового вида с прицепом и полуприцепом);

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" — от села Ушановское до города Алтай (для всех видов);

"Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до города Зайсан, от села Улкен Каратал- до границы с КНР (для всех видов);

По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

Жамбылская область

"Алматы-Ташкент-Термез" — от границы Алматинской областси до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетису

"Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов);

"Алматы-Усть-Каменогорск" — от поворота на Ушарал до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Карагандинская область

Для дизельного вида автотранспорта:

"Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" — от границы Акмолинской области до Темиртау;

"Кызылорда-Павлодар" — от Караганды до границы Павлодарской области, от границы Улытауской области до села Топар, от посёлка Ботакара до Каркаралы;

"Екатеринбург–Алматы" — от границы Акмолинской обл асти до ПВП Темиртау, от Северо-Восточного обхода и ПВП Темирта до Караганды, от посёлка Новостройка до Балхаша

"Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" — от границы Павлодарской области лр посёлка Ботакара.

Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до города Аркалык (для всех видов).

Мангистауская область

"Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" — от села Жетыбайдо Актау (для всех видов);

"Жетыбай-Жанаозен-гр.Туркменистана" от села Жетыбай до города Жанаозена (для всех видов).

Северо-Казахстанская область

"Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык" — от границы РФ (на Омск) до села Кишкенеколь до границы с РФ. (для всех видов).

Область Улытау

"Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской области (для всех видов), от села Жезды до посёлка Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);

"Кызылорда-Павлодар" — от Жезказгана до границы Карагандинской области (для дизельных и общественных видов автотранспорта).

На автодорогах республиканского значения задействовано 438 единиц техники и 850 человек.