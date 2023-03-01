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Репчатый лук и помидоры дорожают в Казахстане
Рост цен в феврале составил 1,3 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро статистики. К слову, в январе инфляция составляла 1,1 процента. В годовом выражении она составила 21,3 процента.
Так, значительно выросли цены на сезонные овощи – репчатый лук подорожал на 28,5 процента, помидоры – на 17 процентов, капуста – на 10,9 процента, огурцы – на 9,8 процента. Кроме того, подорожал рис – на 4,4 процента.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в феврале наблюдался на моющие и чистящие средства.
Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта на 21,5 процента, железнодорожного - на 2,3 процента. По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на центральное отопление на 7,1 процента, горячую воду - на 6,3 процента, водоотведение - на 3,1 процента, содержание жилья - на 1,8 процента, холодную воду - на 1 процент, электроэнергию - на 0,7 процента.
"Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,8 процента (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая – 0,7 процента в Кызылординской области", - говорится в сообщении.
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