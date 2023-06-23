Рекордные призовые получил Александр Бублик за выход в полуфинал турнира в Германии

Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик (48-е место в рейтинге ATP) получил рекордные призовые в 2023 году за выход в полуфинал турнира в Галле (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За участие в полуфинале Бублик заработал 117 715 евро. Общий призовой фонд турнира составляет 2 345 130 евро. В полуфинале казахстанец встретится с победителем матча Александр Зверев (22-е место) — Николас Джерри (28-е место).

Ранее самый большой заработок в этом году у Александра Бублика был на "Ролан Гаррос". Несмотря на то, что казахстанский теннисист проиграл в первом круге, он получил 69 000 евро.

Бублик на данный момент занимает наивысшую позицию среди казахстанцев в рейтинге ATP в одиночном разряде.