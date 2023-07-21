Реконструкция аэропорта в Урджаре завершена

Фото: акимат Абайской области

В Абайской области завершены работы по реконструкции аэропорта села Урджар. Проект о реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и зданий аэровокзала был разработан в 2020 году, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

С 2008 года капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар не проводился. Значимыми событиями для воздушной гавани областного центра стала реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, установки светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое.

На сегодня длина искусственной взлетно-посадочной полосы составляет 2100 метров. После реконструкции объекта появилась возможность обслуживать воздушные судны западного типа как: Fokker 50, Bombardier CRJ-200, Bombardier Q400, Embraer EMB 120ER и другие аналогичного типа.

Таким образом, после модернизации в аэропорту села Урджар были созданы условия, для того чтобы принимать самолеты не только малой авиации, но и борта класса Embraer, Bombardier и другие.