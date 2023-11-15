Рекламу казино от имени стендапера Нурлана Сабурова распространяют в Сети

В Казнете распространяют рекламу казино от имени стендап-комика Нурлана Сабурова. Специалисты портала Stopfake.kz выяснили, что шоумен к популяризации игрового бизнеса отношения не имеет, его имя используют, передаёт BaigeNews.kz .

Рекламу изначально заметили в Facebook. В ней Сабуров якобы рекламирует приложение онлайн-казино, вышедшее в Казахстане "совсем недавно", которое "позволяет зарабатывать большие деньги". На самом деле это фейк.

В видео про казино использована фальшивая озвучка. Этот прием давно применяют для рекламы сомнительных или откровенно мошеннических способов заработка, используя видеозаписи выступления известных людей или фрагменты телепередач.

В этот раз за основу взяли беседу Нурлана Сабурова с предпринимателем и блогером Александром Соколовским. Интервью вышло 3 октября. Стендапер рассказывал про обратную сторону известности, делился фактами про свою семью и планами на будущее. Ни о каком онлайн-казино в почти двухчасовом интервью Сабуров не упоминал.