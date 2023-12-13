Расширенный магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" запустили в Атырауской области

В Атырауской области состоялся запуск магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", который был расширен в результате комплексной реконструкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Официальный старт работе объекта в режиме видеосвязи дал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Проект, имеющий стратегическое значение для социального и промышленного развития Западного региона, реализован по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Модернизированный магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" станет источником дополнительных 60 тысяч кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей.

В рамках проекта выполнены работы по обновлению изношенного оборудования, осуществлена замена двух участков магистрального водовода протяженностью порядка 177 километров.

При строительстве было задействовано свыше 500 человек.

В результате пропускная способность водовода "Астрахань-Мангышлак" увеличилась c 110 до 170 тысяч кубометров в сутки.