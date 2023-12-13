Расширенный магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" запустили в Атырауской области
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В Атырауской области состоялся запуск магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", который был расширен в результате комплексной реконструкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Официальный старт работе объекта в режиме видеосвязи дал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Проект, имеющий стратегическое значение для социального и промышленного развития Западного региона, реализован по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Модернизированный магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" станет источником дополнительных 60 тысяч кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей.
В рамках проекта выполнены работы по обновлению изношенного оборудования, осуществлена замена двух участков магистрального водовода протяженностью порядка 177 километров.
При строительстве было задействовано свыше 500 человек.
В результате пропускная способность водовода "Астрахань-Мангышлак" увеличилась c 110 до 170 тысяч кубометров в сутки.
"Наша цель – к 2026 году не только обеспечить 100% населённых пунктов чистой питьевой водой, но и создать надёжный каркас для дальнейшего устойчивого водоснабжения населения и производств. Для этого реализуются проекты по строительству новых и модернизации действующих гидротехнических сооружений и водоводов. В населённые пункты подводятся разводящие сети, а в отдаленных сёлах устанавливаются насосные модули от подземных источников. Впереди у нас еще много работы", — подчеркнул глава правительства.