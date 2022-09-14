"Радикализм , насилие и конфликты не могут быть оправданы" - Токаев на Съезде религиозных лидеров

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Радикализм, насилие и конфликты никоим образом не могут быть оправданы. Об этом сказал президент Казахстана на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz.

"Укреплении диалога и сотрудничества в стране и во всем мире – это важнейшая часть политики Казахстана. Сегодняшний съезд яркое тому подтверждение. В декларациях предыдущих форумов настойчиво осуждались радикализм, насилие и конфликты. Конкретно было подчеркнуто, что какой бы идеей они не прикрывались, такие действия никоим образом не могут быть оправданы", - считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что встреча религиозных лидеров в сложный период, как сегодня, за одним столом имеет важное значение – они показывают всему миру, человечеству, что можно прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу. По его словам, в цифровую эпоху необходимо систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей, так как технологии сильно меняют привычную жизнь человека. И пандемия ускорила эти процессы.

"Цифровые коммуникации, Интернет, социальные сети играют огромную роль, устраняя границы между людьми во всём мире. Но одновременно с этими положительными элементами мы видим, как общество разлагается под воздействием цифровых технологий. Для многих цифровой мир заменил уже реальный мир, к сожалению. Религия всегда выполняла функцию образования. Коран, Библия, Тора и многие другие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Эти книги также всегда выступали за толерантность и осуждали насилие и конфликты, поэтому в настоящее время в современную эпоху необходимо донести эти ценности до людей", - резюмировал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что обществу необходима фундаментальная модернизация и гармонизация теоритических концепций и практических подходов в культуре, экономике и обществу. Для того чтобы возобновить этот новый дух и понимание цивилизации, необходимы реформы всех аспектов жизни.

"Сегодня у нас проводится диалог, который может показать человечеству выход из текущей атмосферы конфронтации. Опыт такого масштабного диалога, поможет духовным лидерам сформулировать инициативы по достижению мира. Сегодня, как никогда ранее, человечеству требуется солидарность для того, чтобы создать новую систему безопасности. Нам необходимо новое глобальное движение за мир, и я уверен, что роль глобальных лидеров в этом вопросе является абсолютно важной", - заявил президент.

Напомним, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в нур-Султане продлится два дня с 14 по 15 сентября.