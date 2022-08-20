Работники каких сфер могут претендовать на стажировку по программе "Болашак"

В Казахстане 5 сентября 2022 года начнется приём документов на прохождение зарубежных стажировок по программе "Болашак" в ведущих вузах и организациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Центра международных программ".

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг Egov.kz. В этом году по программе стажировок выделено 110 стипендий.

Указывается, что в 2022 году для прохождения стажировок утверждены следующие категории работников: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники СМИ, работники сферы АПК, госслужащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

Перечень приоритетных специальностей для прохождения стажировки по программе "Болашак" предусматривает 158 специальностей.

Отмечается, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трёх лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1.

Приём заявок и конкурсный отбор на прохождение стажировок по категории "учёные" будет проводиться отдельным потоком, о сроках проведения будет сообщено дополнительно.