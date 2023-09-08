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Работника дорожной службы насмерть сбили на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Сегодня, 02:33
АВТОР
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ДП Жетысуской области Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: ДП Жетысуской области

Работника дорожной службы насмерть сбили на 410-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.

22-летний водитель автомашины Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего мужчину, который в момент ДТП наносил разметку на проезжей части. Работник дорожной организации от удара погиб на месте происшествия.

Назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование. Автомашина помещена на спецстоянку.

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