Работника дорожной службы насмерть сбили на трассе Алматы - Усть-Каменогорск
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
178Фото: ДП Жетысуской области
Работника дорожной службы насмерть сбили на 410-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.
22-летний водитель автомашины Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего мужчину, который в момент ДТП наносил разметку на проезжей части. Работник дорожной организации от удара погиб на месте происшествия.
Назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование. Автомашина помещена на спецстоянку.
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