Работника дорожной службы насмерть сбили на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Работника дорожной службы насмерть сбили на 410-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.

22-летний водитель автомашины Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего мужчину, который в момент ДТП наносил разметку на проезжей части. Работник дорожной организации от удара погиб на месте происшествия.

Назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование. Автомашина помещена на спецстоянку.