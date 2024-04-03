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Qazaq Air объявила о приостановлении авиарейсов из Актобе в Казань

Сегодня, 16:59
АВТОР
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flyqazaq.com Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: flyqazaq.com

Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает о временном приостановлении полетов из Актобе в Казань с 5 апреля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях обеспечения безопасности полетов, начиная с 5.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе – Казань – Актобе будут приостановлены", — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позднее.

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