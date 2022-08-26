Пятеро детей пострадали в сауне в Павлодарской области

Фото: Иллюстративное фото ren.tv

Девять человек отравились хлором в сауне в Аксу Павлодарской области. Среди пострадавших были дети, троих школьников госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Инцидент произошёл 24 августа. Три семьи собрались отметить день рождения сауне. После купания в бассейне дети стали жаловаться на резь в глазах, першение в горле, головную боль. Родители обратились за помощью в приёмный покой горбольницы.

По данным управления кризисными ситуациями ДЧС, госпитализировали первоклассника, ученика третьего класса и 14-летнего гражданина Германии.

"Они получили отравление хлором лёгкой степени. Состояние детей стабильное", – сообщили в ведомстве.

Лёгкое отравление также диагностировали у пятилетней девочки и четверых взрослых. Ожог роговицы получила девятилетняя девочка. Их осмотрели терапевты и отправили домой.

Специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что начато эпидемиологическое расследование, отправлены донесения в областной департамент по чрезвычайным ситуациям и полицейское ведомство.

Состояние школьников уже улучшилось, их выписали из больницы.