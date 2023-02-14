Пять миллионов тенге вымогала женщина у казахстанки

Фото: polisia.kz

Пять миллионов тенге вымогала женщина у жительницы Кызылординской области, сообщаетпередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на Polisia.kz.

11 февраля в полицию обратилась потерпевшая о том, что знакомая вымогала пять миллионов тенге, угрожая опубликовать в соцсетях сведения личного характера. По данному факту сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области и Казалинского РОП проведены оперативно-розыскные работы, в результате в дежурные сутки задержана 35-летняя жительница области.

В настоящее время в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по обвинению в вымогательстве. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.