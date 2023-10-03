Пьяный водитель погрузчика совершил ДТП в Акмолинской области

40-летний разнорабочий управлял погрузчиком в состоянии алкогольного опьянения и наехал на здание животноводческой базы и измельчитель зерна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что в селе Акбулак на территории животноводческой фермы разнорабочий сел за руль погрузчика в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на на здание животноводческой базы и измельчитель зерна. По словам представителя этого ТОО, сумма ущерба составила более 5,2 миллиона тенге.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 202 Уголовного кодекса РК “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что данный 40-летний разнорабочий был ранее судимым и состоял на учете по категории “Квартирный вор”.

Сообщается также, что на тот момент, когда полицейские установили мужчину, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим стражи порядка составили на него административный протокол по статье 608 КоАП РК “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения”.