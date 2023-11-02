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Пьяный школьник "заминировал" торговый центр в Петропавловске

Вчера, 12:01
АВТОР
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ehonews.kz Вчера, 12:01
Вчера, 12:01
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Фото: ehonews.kz

Школьник в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимный звонок в полицию и сообщил о бомбе, заложенной в одном из торгово-развлекательных центров Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДКНБ по Северо-Казахстанской области.

Сообщается, что на пульт "102" поступил анонимный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Достык Молл".  

Все экстренные службы города прибыли на место, осмотрели здание ТРЦ и прилегающую территорию, но так и не нашли взрывных устройств.

Личность звонившего быстро установили. Им оказался 16-летний школьник.

Медицинское освидетельствование показало, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Школьник признался в совершении анонимного звонка.

В настоящее время в отношении мальчика  возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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