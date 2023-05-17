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Акорда Сегодня, 14:59
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Сегодня, 14:59
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Фото: Акорда

Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы поздравить его с юбилеем, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Кремля. 

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Ранее президент России направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении Кремля.

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Сегодня, 14:59
416
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