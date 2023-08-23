Пустой гроб нашли на одной из улиц Петропавловска
Сегодня, 02:21
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Сегодня, 02:21Сегодня, 02:21
142Фото: pkzsk.info
На одной из улиц Петропавловска нашли пустой гроб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Фотография гроба обнаружена полицейскими при мониторинге соцсетей, сообщает пресс-службе ДП СКО.
"Полицейскими установлено, что данный специальный ящик был вынесен из помещения для дальнейшей утилизации работниками морга при мечети "Qyzyljar qalalyq meshiti", расположенной по адресу: улица Жукова, 17. В настоящее время ящик занесли в помещение", — сообщили в полиции.
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