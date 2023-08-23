Пустой гроб нашли на одной из улиц Петропавловска

На одной из улиц Петропавловска нашли пустой гроб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Фотография гроба обнаружена полицейскими при мониторинге соцсетей, сообщает пресс-службе ДП СКО.

"Полицейскими установлено, что данный специальный ящик был вынесен из помещения для дальнейшей утилизации работниками морга при мечети "Qyzyljar qalalyq meshiti", расположенной по адресу: улица Жукова, 17. В настоящее время ящик занесли в помещение", — сообщили в полиции.