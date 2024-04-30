Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздники
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Об изменениях в работе пунктов пропуска на государственной границе Казахстана и Китая сообщили в пресс-службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска", - сообщили в ведомстве.
На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".
Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.
Гражданам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.
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