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Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздники

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пограничная служба КНБ РК Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: пограничная служба КНБ РК

Об изменениях в работе пунктов пропуска на государственной границе Казахстана и Китая сообщили в пресс-службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска", - сообщили в ведомстве.

На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".

Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.

Гражданам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

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