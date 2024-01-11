Провалившуюся в сугроб фуру жителя Грузии вызволила полиция ВКО

В ВКО на трассе Шемонаиха-граница России полицейские помогли водителю из Грузии. Его большегруз на несколько часов застрял в снежном сугробе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД Казахстана.

Полицейские сами заметили грузовой автомобиль, застрявший в снегу. Оказалось, что водитель машины - житель Грузии. Он направлялся домой, но застрял в снежном плену.

Мужчина пробовал самостоятельно выбраться, но многотонная машина ещё больше провалилась в снег. Кроме того, длинный прицеп развернуло поперёк дороги.

"Вызволить из снежного сугроба большегруз, простоявший там более трёх часов, удалось не сразу даже крупной специализированной технике. Однако спустя полчаса и нескольких попыток водитель успешно отправился дальше в путь на своём автомобиле", - рассказали в полиции.

С начала недели восточноказахстанские полицейские помогли более 80 водителям, попавшим в снежный плен.