Процедура банкротства: что нужно знать о нововведении

Фото: bankrotstvo-fizlic.ru

Совсем скоро в Казахстане заработает закон о банкротстве физлиц, который позволит задолжавшим по кредитам гражданам, выбраться из финансовой ямы. В министерстве финансов разъяснили, как и для кого будет работать этот закон, передает BaigeNews.kz.

"Закон начнет действовать по истечению 60 дней после его официального опубликования. Это означает, что граждане имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство в марте 2023 года. Закон предусматривает три вида процедур - внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника", - рассказал вице-министр Ержан Биржанов.

Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 миллиона тенге (1600 МРП);

по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. имущество, находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Кроме того, законопроектом предусмотрены особые условия для:

получателей АСП в течение шести месяцев;

граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем, посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

По долгам свыше 5,5 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.).

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие в состав которых вправе войти:

Администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;

Профессиональные бухгалтера;

Юридические консультанты;

Аудиторы.

Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.

Третья процедура – восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не расспространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Последствия после объявления гражданина банкротом:

запрет на получение займов и кредитов в течении пять лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

повторное банкротство возможно только через семь лет;

будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение три года после банкротства.

"Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат. Обращаем внимание граждан, что заявление на банкротство можно будет подавать с марта месяца 2023 года", - сообщили в Минфине.

В январе – феврале Министерство финансов совместно с Министерством цифрового развития будет по-этапно проводить организационно-технические работы.

В частности, будет сформирован список (реестр) финансовых управляющих, куда будут включены действующие банкротные управляющие, аудиторы, юридические консультанты и профессиональные бухгалтера.

Уже разработан прототип информационной системы, проводится ее тестирование и доработка.