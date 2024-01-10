Пропавшую без вести акмолинку спустя два года нашли в соседней области

После ссоры в семье жительница Акмолинской области, не говоря родным ни слова, уехала жить и работать в Карагандинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

58-летняя жительница Акмолинской области пропала без вести в мае 2021 года после ссоры в семье. К полицейским обратились ее сын и невестка, которые не смогли найти женщину самостоятельно.

Стражи порядка искали пропавшую два с половиной года. В итоге они нашли женщину в Карагандинской области. Полицейским она заявила, что нашла здесь работу и возвращаться домой не планирует.