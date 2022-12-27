Производство косметических средств выросло в Казахстане

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В Казахстане выросло производство парфюмерии и косметических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

"За 10 месяцев текущего года произведено 5 679,4 тонны данной продукции, это на 6,6 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А импорт, в свою очередь уменьшился – на 0,5 процента. Так, на долю импорта пришлось 57 395,2 тонны парфюмерии и косметических средств. Удельный вес завозной продукции составил 91 процент", - говорится в сообщении.

Отметим, по итогам 10 месяцев на внутреннем рынке было реализовано 60 829,2 тонны парфюмерии и косметических средств. При этом на экспорт было отправлено 2 245,4 тонны средств красоты.