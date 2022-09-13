Продукты питания подорожали на 20,8 процента в Казахстане - Нацбанк

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Глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на заседании правительства отчитался о ситуации на финансовых рынках и росте инфляции, сообщает BaigeNews.kz.

"Ситуация на глобальных рынках в августе оставалась волатильной на фоне сохранения высокой инфляции и рисков рецессии в развитых странах. При этом рост цен в мире подает признаки замедления", - сказал он.

В Казахстане длительные сроки поставок сырья и материалов и снижение уровня занятости в отдельных секторах продолжают сдерживать деловую активность в реальном секторе. Индекс деловой активности в августе снизился до 47,8 с 48 в июле этого года.

Однако ценовое давление в мире показывает признаки разворота. Рост стоимости производственных затрат в мире замедляется в течение трех месяцев подряд и достиг самого низкого уровня с марта 2021 года.

Охлаждение ценового давления последовало за самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, наблюдаемым во всем мире в современной истории.

Продолжается бегство в защитные активы на фоне геополитической ситуации и риторики ФРС о готовности действовать более агрессивно для снижения инфляции. Индекс доллара США c начала текущего года вырос на 13,6 процента.

Месячная инфляция в Казахстане в августе составила 1,4 процента при 0,2 процента в среднем в августе за последние пять лет

В годовом выражении инфляция достигла 16,1 процента.

Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8 процента.

Непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5 процента из-за продолжающегося удорожания импортных товаров.

Инфляция платных услуг достигла 10,1 процента. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились почти во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года.