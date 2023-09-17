Приставал пьяный к первоклассницам: павлодарца арестовали на 10 суток

Дело пьяного жителя Кенжеколя, который попытался увести двух девочек с территории школы, рассмотрел Специализированным судом по административным правонарушениям города Павлодара, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне этот инцидент наделал шума в соцсетях, а мама девочек записала видеообращение.

"Судом установлено, что 14 сентября мужчина, находясь на территории Кенжекольской средней школы выражая неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц приставал к несовершеннолетним детям, выражался нецензурной бранью, тем самым совершил мелкое хулиганство. В судебном заседании гражданин И. вину в совершении правонарушения признал полностью. Помимо его признательных показаний, вина доказывается рапортом участкового и показаниями свидетелей.Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, жительница Павлодарской области записала видеообращение, в котором рассказала, что пьяный мужчина пытался увести первоклассниц, в том числе и её дочь с территории Кенжекольской средней школы. По её словам, когда это произошло, дети стояли на улице одни, без присмотра взрослых. Мужчина подошёл к одной из девочек и сказал ей, что мама задерживается на работе, поэтому попросила его забрать детей, чтобы они подождали маму дома. Увести детей с территории помешала сама мать, увидевшая девочек с незнакомцем.

В своём видеообращении женщина задаётся вопросом: "Почему на территории школы ходит пьяный мужчина, с сигаретой и его никто не видит?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Сразу после увиденного мама ребёнка сразу зашла в школу и потребовала вызвать участкового полицейского, чтобы задержать пристававшего мужчину. Однако, по её словам, ей посоветовали самой сходить в участковый пункт полиции.

Автор видео попросила местные власти навести порядок в соблюдении безопасности на территории школы.