Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест

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Согласно постановлению Роспотребнадзора, для прибывающих авиарейсами в Россию граждан иностранных государств, в том числе Казахстана, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт посольства Казахстана в Российской Федерации.

Напомним, требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска было отменено с 1 апреля 2022 года.

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету (скачать здесь).

В то же время, согласно документу, во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.