Приехало больше, чем уехало: Сальдо миграции в Казахстане стало положительным впервые за девять лет

Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

В первом квартале текущего года в страну прибыло 7,7 тысячи человек — сразу на 87 процентов больше, чем годом ранее. Численность прибывших в города выросла в 2,2 раза, до 5,5 тысячи человек, в сёла — на 33,3 процента, до 2,2 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rranking.kz.

В то же время выбыло 2,7 тысячи человек — сразу на заметные 49,6 процента меньше, чем годом ранее. Сокращение численности выбывших в стране наблюдается уже четвёртый год подряд. В текущем году из казахстанских городов выбыло две тысячи человек (минус 53,6 процента), из сёл — 620 человек (минус 29 процентов).

Таким образом, сальдо миграции впервые за долгие годы перетекло в положительную зону: плюс пять тысяч человек человек. Ранее положительные значения в последний раз отмечались ещё в первом квартале 2014 года (плюс 789 человек).

В региональном разрезе больше всего людей выбыло из Костанайской области: 488 человек, минус 24,3 процента за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Карагандинская (263 человека, минус 61,4 процента за год) и Северо-Казахстанская (253 человека, минус 39,9 процента) области.

Меньше всего граждан выбыло из Кызылординской области: за первый квартал текущего года — всего шесть человек, против одного человека годом ранее.

В то же время прибыло больше всего людей в Мангистаускую область: 1,5 тысячи человек — на 10,6 процента больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Алматы (1,4 тысячи человек, годовой рост — в 2,3 раза) и Алматинская область (791 человек, годовой рост — в два раза).

Меньше всего прибывших насчитывалось всё в той же Кызылординской области: всего четыре, против одного годом ранее.

В разрезе специальностей среди иммигрантов старше 15 лет насчитывалось больше всего технических специалистов: 1,4 тысячи человек — в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выбыли 443 таких специалиста — на 55,7 процента меньше, чем годом ранее. Разница между прибывшими и выбывшими работниками технических специальностей — в 3,3 раза.

Также в страну прибыли 577 экономистов, 288 педагогов, 191 медик, 181 юрист, 128 архитекторов, 40 сельскохозяйственных специалистов. В то же время выбыли из страны 188 экономистов, 132 педагога, 71 медик, 51 юрист, 19 архитекторов, 33 сельскохозяйственных специалиста.

Больше всего эмигрантов из Казахстана выбыло в страны СНГ, и в первую очередь в Россию: 1,7 тысячи человек, против 4,1 тысячи годом ранее. Годовое сокращение — в 2,4 раза. В тройке главных стран выбытия среди государств СНГ также оказались Узбекистан (37 человек, минус 14 процентов за год) и Беларусь (34 человека, минус 40,4 процента).

В то же время прибыло больше всего людей из той же России: 3,9 тысячи, против всего 810 человек годом ранее. В тройку главных "поставщиков" иммигрантов для РК также вошли Узбекистан (1,9 тысячи человек) и Туркменистан (362 человека).

Среди остальных стран больше всего выбывших уехало в Германию (501 человек), Польшу (128 человек) и США (64 человека). В то же время прибыло больше всего людей из Монголии (181 человек), Китая (98 человек) и Турции (88 человек).