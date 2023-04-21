Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с праздником Ораза айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт!

Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа.

Ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком.

Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело.

Желаю счастья и радости каждой семье!

Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа!

Айт қабыл болсын!"