Президент наградил ряд казахстанцев за заслуги в укреплении мира и развитие государственного языка

Касым-Жомарт Токаев вручил ряду граждан государственные награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Орденом "Достық" ІІ степени награждена учитель школы № 2 имени Кайырбекова Астаны Шнайдер Елизавета Александровна.

Орденом "Ел бірлігі" награждены председатель объединения "Рада украинцев Казахстана" Тимощенко Юрий Евгениевич, государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана "Дустлик" Шарипов Хасан Халматович.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич, учитель Атырауской городской школы-гимназии № 3 Любина Татьяна Нестеровна.

Медалью "Шапағат" отмечены обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович, аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова области Улытау Побединский Аркадий Николаевич, командир отделения Национальной гвардии Республики Казахстан Пономаренко Кирилл Алексеевич, учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна.

Благодарность Президента Республики Казахстан объявлена председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства "Ассамблея жастары" в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения "Қоғамдық келісім" области Жетысу Усановой Руфине Касымовне.