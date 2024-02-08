Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
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Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики.
Глава государства отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Азербайджана успешной реализации всех намеченных планов во имя процветания и прогресса азербайджанского народа.
В свою очередь лидер Азербайджана поблагодарил за поздравления и вновь подтвердил твердую приверженность углублению сотрудничества с братским Казахстаном в духе многовековой дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
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