Президент Казахстана подпишет указ о выборах депутатов Сената

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Касым-Жомарт Токаев, выступая на на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, анонсировал подписание указа о парламентских выборах, передаёт BaigeNews.kz.

"В государственном строительстве мы чётко следуем формуле "сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчётное Правительство". Выборы Президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Они стали первым этапом большого электорального цикла. Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу Указ "О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената".

Президент также сообщил, что в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы им будет подписан Указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".

Напомним, 5 ноября глава государства публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.