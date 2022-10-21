Премьер пообещал бороться с радиофобией в Казахстане

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Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Екатерина Смышляева и Ерлан Смайлов направили премьер-министру запрос о влиянии базовых станций сотовой связи на здоровье человека и изменении ряда нормативно-правовых актов. Алихан Смаилов в своём ответе развеял некоторые мифы, сообщает BaigeNews.kz.

"Проведенные международные исследования относительно неблагоприятного воздействия волн радиочастотных электромагнитных полей сотовой связи на здоровье человека и окружающую среду не выявили прямой связи между ними", — сообщил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что проблема со связью в Казахстане наблюдается из-за отказа жильцов размещать антенно-базовые станции, потому что они якобы негативно влияют на здоровье. Премьер рассказывал, что сейчас прорабатывается вопрос установки необходимого оборудования и вышек сотовой связи без решения собственников квартир.

"Министерством здравоохранения прорабатывается внесение изменений в ведомственный приказ в части изменений в санитарно-эпидемиологические заключения операторам связи для установки антенно-базовых станций без права требования протокольного решения собрания собственников квартир и нежилых помещений", - дополнил премьер-министр.

Алихан Смаилов также сообщил, что Минцифры разрабатывает поправки в законы "О связи" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", которые предусматривают планировку строительства сооружений связи в генпланах. Под руководством ведомства также рассматривается вопрос отдельной закладки труб для прокладки сетей.

Для улучшения качества интернета и связи, а также борьбы с радиофобией у граждан АО "Казахтелеком" совместно с сотовыми операторами разработали проект "Сенімді тірек". Он предусматривает использование опор двойного назначения для установки оборудования сотовой связи и антенно-мачтовых сооружений.